Последнее обновление: 01.02.2025 14:12

Норвегия освободила задержанное судно с командой из России

Власти Норвегии разрешили продолжить путь судну, которое 30 января было задержано в связи с расследованием повреждения оптоволоконного кабеля в Балтийском море.

"Нет никаких доказательств, связывающих судно с инцидентом", - заявил прокурор Ронни Йоргенсен.

Судно Silver Dania было задержано по запросу Латвии. Расследование продолжается, но, по словам норвежских властей, оснований удерживать судно в порту Тромсё нет.

По сведениям полиции, Silver Dania - грузовое судно норвежской судоходной компании Silver Sea, его команда состоит из 11 российских моряков. Оно следовало из Санкт-Петербурга в Мурманск.



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