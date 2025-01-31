Банк Goldman Sachs продает бизнес в РФ и полностью покидает страну

Путин разрешил американскому инвестиционному банку Goldman Sachs Group Inc продать свой бизнес в России, что делает его одним из немногих западных банков, которые полностью покинули страну. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно подписанному указу, покупателем подразделения станет Balchug Capital. Goldman Sachs уже заключил обязательную сделку о продаже своей российской "дочки", сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Это еще одна из череды банковских сделок, которые разрешил Путин. В декабре он подписал указ, разрешающий французскому банку Natixis продать свой бизнес в России. А в этом месяце нидерландский ING Groep NV согласился продать свои российские активы компании Global Development JSC, принадлежащей московскому финансовому инвестору.

Спустя почти три года после вторжения России в Украину многие западные банки все еще продолжают работать в стране, несмотря на публичные заявления об уходе. Например, Citigroup Inc. прекратил почти все корпоративные банковские услуги в России, но все еще имеет там активы на сумму $9 млрд.