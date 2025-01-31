Последнее обновление: 31.01.2025 16:11

В ЕАЭС будут поддерживать кооперационные проекты в АПК

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко анонсировал создание форм поддержки ряда кооперационных проектов в сфере агропромышленного комплекса (АПК).

"Принято решение внимательно подойти к такой теме, как поддержка кооперационных проектов в сфере агропромышленного сектора. Как вы знаете, сейчас по принятым решениям формами такой поддержки могут пользоваться только в сфере промышленности. Но мы решили, что АПК также заслуживает особого внимания. В течение года мы намерены определиться с формами поддержки с акцентом на реализацию проектов в области селекционной, племенной и семенной работы для того, чтобы обеспечивать максимальный суверенитет наших стран в этой важнейшей сфере агропромышленного комплекса", - сообщил он журналистам по итогам заседания Евразийского межправительственного совета.

По его словам, в ЕАЭС исходят из того, что обеспечение эффективного функционирования АПК стран объединения - принципиально важная задача в решении комплекса вопросов, связанных с продовольственной безопасностью и сохранением ценовой стабильности на внутреннем рынке союза.



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