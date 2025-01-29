Доля РФ во внешнеторговом обороте Беларуси составляет около 70%

Беларусь стремится к многополярности в экономической политике, однако из-за санкционных ограничений до 70% от ее внешнеторгового оборота приходится на Россию. Об этом заявил министр иностранных дел Максим Рыженков в интервью российской газете "Известия".

"У нас всегда была позиция белорусской многополярности, которая заключалась в том, что мы развиваем свою внешнюю политику, внешнюю экономику с опорой на многие центры силы. Но как бы мы ни хотели реализовать тот принцип, о котором всегда говорили, что треть наших интересов - это должна быть Россия, треть - коллективный Запад и треть - дальняя дуга, все равно даже в этой конфигурации роль России всегда будет определяющей", - сказал Рыженков.

По его словам, сегодня такой конфигурации нет и близко в связи с санкционными ограничениями со стороны стран Запада.

"Торговля с Россией приближается к 65-70% от общей торговли Беларуси", - признал чиновник.