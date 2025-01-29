Последнее обновление: 29.01.2025 10:01

Правительство Беларуси уравняло ставки утильсбора с российскими

Правительство пересчитало ставки утилизационного сбора. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Романом Головченко.

Как сообщает пресс-служба правительства, документом предусмотрены:

пересчет ставок утилизационного сбора, уплачиваемого как физическими, так и юридическими лицами на производимые в Республике Беларусь, а также ввозимые на территорию Республики Беларусь транспортные средства и самоходные машины и (или) прицепы к ним, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами;

«выравнивание» ставок утилизационного сбора со ставками, действующими в Российской Федерации с 1 января 2025 года;

уточнение порядка согласования приобретения транспортных средств.

Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.



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