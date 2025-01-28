В России можно купить только одну модель автомобиля дешевле миллиона рублей

В России осталась только одна модель легкового автомобиля, которую можно приобрести по цене дешевле миллиона рублей. Речь идет о машине производства АвтоВАЗа LADA Granta, следует из результатов исследования «Автостата».

Эксперты проанализировали, как изменились за год цены на наиболее популярные в России автомобили. Так, самая востребованная машина LADA Granta в стартовой версии стала дороже на 7,1% и в январе 2025 года продается за 749,9 тысячи рублей.

В прошлом году дешевле миллиона рублей можно было приобрести новый внедорожник LADA Niva Legend. Однако после роста цены на 27,6% теперь для его покупки надо иметь минимум 1,059 млн рублей.

Две модели — LADA Vesta и кроссовер Haval M6 — остались при своих начальных ценах, которые были еще в январе 2024-го: 1,240 млн и 2,179 млн рублей соответственно.

А еще четыре модели из топ-10 самых продаваемых автомобилей за год даже подешевели. Это кроссоверы Chery Tiggo 7 PRO Max (минус 1,4% до 2,780 млн рублей), Tiggo 4 PRO (минус 7,1% до 1,970 млн рублей), Geely Monjaro (минус 3% до 4,5652 млн рублей), а также OMODA C5 (минус 11,6% до 2,369 млн рублей).