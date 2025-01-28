Разработаны рекомендации по гармонизации рынков ценных бумаг в ЕАЭС

Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила проект рекомендации Совета ЕЭК "О согласованных предложениях по гармонизации законодательства государств - членов ЕАЭС в части основных понятий и определений, используемых в сфере регулирования рынка ценных бумаг, и установления требований к рыночным посредникам (брокерам) на рынке ценных бумаг".

Как сообщает ЕЭК, рекомендация и согласованные предложения разработаны в соответствии с договором о ЕАЭС, приложением N17 к договору (протокол по финансовым услугам), концепцией формирования общего финансового рынка, соглашением о гармонизации законодательства и планом мероприятий по гармонизации законодательства государств Союза в сфере финансового рынка.

Документ содержит рекомендации государствам Союза при совершенствовании национального законодательства в сфере регулирования рынка ценных бумаг и разработке международных договоров учитывать согласованные предложения по гармонизации основных понятий и определений законодательства, установления требований к брокерам на рынке ценных бумаг.

Министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов отметил, что согласованные предложения по гармонизации подготовлены по итогам сравнительно-правового анализа законодательства, действующего в государствах ЕАЭС.

"Это важный шаг к созданию единого финансового пространства, которое обеспечит прозрачность и взаимную доверительность на нашем рынке", - прокомментировал Султанов, которого цитирует пресс-служба.

В согласованных предложениях по гармонизации законодательства сформулированы рекомендуемые подходы к регулированию требований к брокерам на рынке ценных бумаг в части финансовых показателей, систем управления рисками, внутреннего контроля, организационной структуры брокера, взаимодействия с клиентами и регулятором, а также отчетности и раскрытия информации.

Одобренные коллегией рекомендации и согласованные предложения по гармонизации законодательства будут представлены на рассмотрение Совета ЕЭК для утверждения.