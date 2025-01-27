Последнее обновление: 27.01.2025 18:00

Крупнейший производитель одежды в России закрывает фабрики из-за оттока кадров на войну

Крупнейший производитель одежды в России Gloria Jeans закрывает швейные фабрики в городах Шахты и Новошахтинске Ростовской области. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на информированные источники.

В руководстве компании заявили, что многие сотрудники пошли на войну с Украиной и производство стало убыточным.

Работники предприятий уже получили официальное уведомление об увольнении с 31 марта в связи с закрытием фабрик. Рабочие места лишатся около 1500 рабочих.

По словам основателя и председателя совета директоров Gloria Jeans Владимира Мельникова, ключевые причины сокращения производства – отсутствие новых технологий для развития эффективности бизнеса и убыточность, обусловленная оттоком кадров на войну.

К концу 2023 года сеть Gloria Jeans охватывала более 700 магазинов в более чем 300 городах России, Беларуси и Казахстана.



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