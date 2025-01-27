Россия и Беларусь запускают обязательную систему навигационных пломб при автоперевозках

Россия и Беларусь с 27 января начинают внедрение системы навигационных пломб при автомобильных перевозках.

Как сообщает Минтранс РФ, инициатива направлена на борьбу с незаконным импортом и оборотом алкогольной и табачной продукции, а также товаров легкой промышленности и народного потребления.

Кроме того, система будет способствовать мониторингу экспорта табачной продукции из Союзного государства.

Данная мера реализуется в соответствии с декретом Высшего Государственного Совета Союзного государства от 6 декабря 2024 года и постановлением Совета министров от 5 ноября 2024 года.

"Все организации, занимающиеся перевозками указанных товаров, обязаны использовать навигационные пломбы, что значительно улучшит контроль за перемещением высокорисковых и налогоемких товаров, снижая риски контрабанды», - говорится в сообщении.

С момента введения навигационных пломб в Российской Федерации в 2020 году уже было осуществлено более 66 тысяч перевозок с их использованием. Проведенные пилотные проекты, включая эксперименты с Республикой Беларусь и Казахстаном, подтвердили эффективность системы.

Для перевозки товаров на территорию Российской Федерации перевозчику необходимо заранее зарегистрироваться в информационной системе национального оператора и оплатить услуги через личный кабинет, указав данные о перевозке. При въезде в пункт пропуска или контрольный пункт необходимо наложить и активировать навигационную пломбу, которая будет использоваться на всем маршруте до места назначения.

В РФ распределено 10,5 тыс. пломб между офисами уполномоченного оператора в пунктах пропуска на границе. Дополнительно 4,5 тыс. пломб находятся в резерве. Также заключен договор на поставку еще 5 тыс. пломб, которые должны поступить в марте-апреле 2025 года.