Венгрия согласилась на продление антироссийских санкций, но с условием

Венгрия согласилась на продление санкций против РФ сроком еще на полгода в обмен на заявление ЕС, касающееся обеспокоенности Будапешта по "энергетической безопасности". Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.

Издание напоминает, что венгерский премьер Виктор Орбан держал в напряжении ЕС, угрожая заблокировать продление санкций против России, включая замораживание ее финансовых активов.

Один из дипломатов ЕС заявил, что, блокируя санкции, Венгрия "играет с огнем" и "закладывает бомбу в трансатлантические отношения".

В то же время двое европейских дипломатов рассказали, что в последнюю минуту было заключено соглашение, которое отвлечет угрозу со стороны Венгрии сорвать продление санкций.

Ожидается, что Будапешт отступит в обмен на заявление, касающееся беспокойства Венгрии относительно "энергетической безопасности".

Согласование продления санкций, как ожидается, будет официально оформлено во время встречи министров иностранных дел, которая начнется в Брюсселе в 10 утра по местному времени.

Источники агентства Bloomberg также рассказали, что Венгрия готова снять свое несогласие с продлением санкций.

По словам одного из собеседников, ЕС предоставит несколько заверений в заявлении, касающемся энергетической безопасности.

В заявлении будет подтверждено обязательство помочь Украине восстановить и стабилизировать ее инфраструктуру, а также решить вопрос поставок газа и нефти.

Параллельно ЕС уже работает над следующим пакетом санкций, но чиновники уже готовятся к сопротивлению со стороны Будапешта. В ЕС надеются принять эти меры в следующем месяце.