Последнее обновление: 27.01.2025 13:11

Госкомимущество Беларуси и Росреестр будут обмениваться данными

Госкомимущество Беларуси и Росреестр подписали соглашение, в рамках которого планируется организовать и наладить обмен открытыми пространственными данными.

Таким образом, "работы по созданию Геопортала инфраструктуры пространственных данных государств - участников СНГ (Геопортал ИПД СНГ) вышли на новый этап", сообщается в пресс-релизе российского ведомства.

Международный договор подготовлен в развитие решения Экономического совета СНГ. В соответствии с ним оператору Геопортала СНГ - публично-правовой компании "Роскадастр" - необходимо проработать вопросы сбора и передачи открытых пространственных данных.

"Сегодня мы переходим к новому этапу реализации проекта - подписанию соглашения между Росреестром и Госкомимуществом Республики Беларусь. Наша первоочередная задача - подготовка конкретных предложений по развитию Геопортала ИПД СНГ и разработка дорожной карты. Необходимо на системной основе организовать сбор и обмен пространственными данными для наполнения портала и обеспечения работы сервисов для жителей наших стран, и союзного государства. Рассчитываем, что к проекту в ближайшее время подключатся коллеги и из других стран Содружества", - отметил руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

По его словам, с 2024 года ведутся работы по техническому проектированию и разработке соответствующей информационной системы Геопортала. В текущем году планируется наполнить его открытыми пространственными данными, обеспечить работу сервисов и ввести в эксплуатацию. В рамках первой очереди портал будет отрабатывать четыре пользовательских трансграничных сценария: "Я-турист", "Я-студент", "Я-работник" и "Я-инвестор".



<Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование