Утвержден совместный проект Беларуси, Казахстана и РФ в рамках финподдержки промкооперации в ЕАЭС

Совет Евразийской экономической комиссии утвердил проект в рамках реализации финансовой поддержки промышленной кооперации в ЕАЭС.

Как сообщает ЕЭК, содействие будет оказано предприятиям из Беларуси, Казахстана и России, сформировавшим новую производственную цепочку в отрасли сельскохозяйственного машиностроения.

"Речь идет о полной локализации и обеспечении производства кабин для сельскохозяйственных комбайнов на территории Республики Казахстан", - рассказал заместитель директора Департамента промышленной политики ЕЭК Георгий Арзуманян.

В проекте участвуют два белорусских предприятия, "Куво" и "Салео", казахстанская компания "Казростинжиниринг" и российский "Ростсельмаш".

"Ожидаем наращивание выпуска комбайнов, создание новых рабочих мест, увеличение поступлений в бюджет и рост взаимных инвестиций в ЕАЭС в пределах 30-40 млн российских рублей", - отметил Арзуманян.

"Общая сумма проекта составляет порядка 87 млн российских рублей, из которых где-то 74 млн - кредитная составляющая. Сумма субсидии, которая выделяется со стороны комиссии, - порядка 34-35 млн, что позволяет заемщику получать кредит всего лишь под 3% годовых", - рассказал замдиректора департамента.