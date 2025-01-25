Волжский абразивный завод из-за санкций США снижает производство и сокращает персонал

ОАО "Волжский абразивный завод" (Волгоградская область) из-за попадания 10 января в санкционный список Минфина США вынуждено корректировать планы по производству основного продукта - карбида кремния - и сокращать персонал. Об этом сообщили в компании.

"Сегодня завершается работа по пересмотру плана производства основного продукта - карбида кремния - в сторону существенного снижения объемов производства и анализируются вопросы перехода к оптимальной численности сотрудников для выполнения текущих производственных задач", - рассказали Интерфаксу в компании.

Представитель предприятия уточнил, что, по предварительной оценке, сокращение персонала может составить до 14% от среднесписочной численности. В настоящее время на предприятии работают 1800 человек.

По данным комитета по труду и занятости Волгоградской области, завершить процедуру сокращения компания планирует до 15 мая. Комитет берет на контроль ситуацию с трудоустройством каждого работника.

"На сегодня ряд предприятий Волжского уже заявили о готовности трудоустройства сотрудников завода", - говорится в сообщении комитета.

"Волжский абразивный завод" специализируется на выпуске материалов и изделий из карбида кремния - черного и зеленого - по стандартам FEP (Федерация европейских производителей абразивов). Предприятие изготавливает шлифовальные круги, огнеупорные и износостойкие изделия.

Согласно списку аффилированных лиц на 31 декабря 2024 года, Cumi International Limited, входящая в состав Murugappa Group (один из ведущих промышленных конгломератов Индии), владеет 93,07% уставного капитала ОАО "Волжский абразивный завод".