Россия готовится с февраля поставлять газ в непризнанное Приднестровье через Турцию

Российский газ в непризнанное Приднестровье, вероятно, будет поставляться через Турцию с 1 февраля – для этого был забронирован участок газопровода "Турецкий поток". Об этом пишет газета "Коммерсант".

Согласно информации, кипрская компания Ozbor Enterprises 20 января забронировала участок газопровода "Турецкий поток" мощностью около 3,1 млн кубометров в сутки до точки входа "Странджа-2" на границе Турции и Болгарии. Это следует из данных торговой платформы RBP.

Мощности зарезервированы на месяц – с 1 февраля. Эти объемы фактически совпадают с потребностями в газе Приднестровья. Источники издания говорят, что прорабатываются различные варианты поставок российского газа в непризнанную республику. Через Турцию на сегодня приоритетный вариант.

При реализации такого сценария стоимость поставленного газа оценивается в $160 млн.

Поставки газа в непризнанное Приднестровье будут осуществляться в минимально необходимых объемах, в отличие от объемов, которые в прошлом позволяли использовать газ для генерации электроэнергии и ее поставок в Молдову.

С 1 января 2025 года из-за окончания транзитного контракта Газпром прекратил поставки газа через Украину, сославшись на неурегулированные долги Молдовагаза. Газпром оценивал долг в $709 млн, Кишинев этот долг не признает.

Из-за отсутствия российского газа в Приднестровье отключено центральное отопление и горячее водоснабжение жилых домов, происходят веерные отключения электроэнергии, остановлены практически все промышленные предприятия.

Власти непризнанного Приднестровья утверждают, что имеющихся запасов природного газа в экономном режиме потребления хватит до конца января.

На прошлой неделе лидер непризнанной республики Вадим Красносельский летал в Москву договариваться о газе, после чего заявил, что поставки вскоре возобновится в рамках "гуманитарной помощи".