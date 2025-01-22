Последнее обновление: 22.01.2025 16:15

Почти 100% импортной молочной продукции в России приходится на Беларусь

Беларусь заняла долю почти в 100% импорта молочной продукции в РФ по итогам 2024 года. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на Россельхознадзор.

Согласно информации, по итогам 2024 года Беларусь по-прежнему лидирует по поставкам молока, мяса и яиц на российский рынок. При этом по ряду категорий товаров синеокая обеспечила абсолютное доминирование.

В частности, в прошлом году 94% поставляемой в Россию из-за рубежа молочной продукции импортировалось из Беларуси. Республика также лидирует по поставкам на российский рынок яиц - на ее долю приходится 87% от общего объема импорта.

Кроме того, Беларусь поставляет в РФ более 50% всей ввозимой мясной продукции.

В 2024 году доля республики в поставках говядины составила 46%, мяса и субпродуктов птицы - 51%, готовых мясных товаров - 97%.

Помимо этого, в отгрузках рыбной продукции этот показатель составил 17%.



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