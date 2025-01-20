Последнее обновление: 20.01.2025 18:00

В Беларуси с 1 февраля в среднем на 10% повысятся все виды трудовых пенсий

Лукашенко 20 января подписал указ "О повышении пенсий", сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, документ предусматривает перерасчет трудовых пенсий и их повышение с 1 февраля 2025 года в среднем на 10%.

Как сообщает Минтруда и соцзащиты, по предварительной оценке, средний размер пенсии по возрасту в феврале 2025 г. составит 930 рублей.

Годовое увеличение (февраль 2024 г. к февралю 2025 г.) составит 120 рублей, или 14,8%.

Размер увеличения трудовой пенсии у каждого пенсионера будет свой в зависимости от продолжительности стажа и величины заработка, учтенных при исчислении ему пенсии, а также установленных доплат к основной пенсии.

В целом в феврале расходы на выплату пенсий составят порядка 2,2 млрд рублей, из них на повышение пенсий будет направлено 196 млн рублей.

Получатели трудовых пенсий более 2,3 млн пенсионеров.

Ранее по теме


<Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование