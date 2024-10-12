Лукашенко подписал поправки в закон "О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и органов финансовых расследований", сообщает его пресс-служба.

Документ принят "в целях сохранения уровня и порядка пенсионного обеспечения военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава государственных органов, обеспечивающих национальную безопасность, после выхода Беларуси из соответствующих международных договоров".

Законом определены единые условия и порядок пенсионного обеспечения в случаях оформления выезда для постоянного проживания за пределами Беларуси или прибытия для этого в республику.

В частности, предусмотрено продолжение выплаты пенсий военным пенсионерам государств - участников международных договоров и членам их семей, пенсии которым в Беларуси назначены в период действия этих договоров. Военным пенсионерам, ранее уволенным с военной службы (службы) в СССР или в Беларуси, предоставляется право на назначение пенсии и продолжение им выплат при выезде для постоянного проживания за пределы страны.

Кроме того, вводятся дополнительные категории граждан, которым выплачиваются пенсии за шесть месяцев вперед с последующим прекращением ее выплаты.