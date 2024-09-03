В Беларуси расширили перечень исключительных случаев по досрочной выплате пенсий и пособий

Постановлением Министерства связи и информатизации и Министерства труда и соцзащиты № 20/66 от 19 августа 2024 года расширен перечень исключительных случаев, при которых пенсия и пособие выплачиваются досрочно.

Согласно документу, кказанные выплаты граждане могут теперь получить в объекте почтовой связи РУП «Белпочта» досрочно в том числе, если они: находятся в санаторно-курортной организации; направлены на госпитализацию или обследование.

«При этом досрочная выплата пенсии и пособия осуществляются в пределах периода выплаты по решению руководителя объекта почтовой связи на основании предъявленного получателем документа, подтверждающего соответствующий случай», – пояснили в Минсвязи.

Кроме того, правовым актом установлен порядок выплаты пенсий, пособий, осуществления других социальных выплат получателю в случае несоответствия данных о его фамилии, собственном имени, отчестве (если таковое имеется), содержащихся в электронной ведомости, с данными документа, удостоверяющего личность. В перечисленных случаях выплаты, начисленные на предыдущие данные, можно получить при предъявлении документа, подтверждающего изменения.

Изменения начали действовать с 31 августа.