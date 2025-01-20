Беларусь и Россия все еще обсуждают межгоспрограмму в авиастроении до 2035 года

Беларусь и Россия обсуждают возможность подписания межгосударственной программы в области авиастроения до 2035 года. Об этом сообщил журналистам посол Беларуси в России Александр Рогожник,.

"Надеюсь, будет совместная межгосударственная программа в области авиастроения, которая будет затрагивать не только проект "Освей" (белорусско-российский 19-местный самолет местных воздушных линий - прим.), но и программу развития авиастроения до 2035 года. Сегодня мы этот вопрос обсуждаем с Объединенной авиастроительной корпорацией совместно с Минпромторгом РФ", - сказал посол, которого цитируют госСМИ.

Что касается текущего сотрудничества в сфере авиастроения, то, по словам Рогожника, находятся в стадии заключения договоры с ОАО "Минский завод гражданской авиации №407" и ОАО "558-й авиационный ремонтный завод".

"Мы сегодня обсуждаем, какую номенклатуру изделий взять на изготовление в нашей стране, с тем, чтобы дополнять друг друга. Это большой пласт авиакомпонентов, касающихся и механики, и аппаратной тематики", - добавил Рогожник.