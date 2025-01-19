Казахстан на полгода ограничил экспорт картофеля

Казахстан ограничил вывоз картофеля в третьи страны сроком на шесть месяцев для стабилизации цен на внутреннем рынке. При этом мера не распространяется на страны ЕАЭС, сообщает пресс-служба правительства.

По ее данным, в 2024 году экспорт картофеля вырос в 1,5 раза ввиду возросшего спроса со стороны соседних стран, в особенности Узбекистана, и высоких экспортных цен. Ажиотажный спрос оказал влияние на внутренний рынок - за последнюю неделю зафиксирован резкий рост цены у экспортоориентированных производителей (со 170 до 270 тенге).

"В этой связи, в целях стабилизации цен на картофель на внутреннем рынке, на заседании межведомственной комиссии по вопросам торговой деятельности принято решение об ограничении вывоза картофеля в третьи страны сроком на 6 месяцев. Данная мера не распространяется на страны ЕАЭС, однако экспорт в данном направлении будет находиться под наблюдением", - говорится в сообщении.

Учитывая складывающуюся ситуацию, 16 января текущего года полностью приостановлена выдача фитосанитарных сертификатов на экспорт. Принятые меры нацелены на обеспечение стабильности цен на картофель, недопущение необоснованного роста цены и запрет спекулятивных действий со стороны участников рынка, говорится в сообщении.

По данным Минсельхоза, имеющихся запасов картофеля достаточно для полного покрытия внутренней потребности до раннего урожая 2025 года. Запасы, по состоянию на 19 января, составляют свыше 850 тыс. тонн без учета запасов в торговых сетях (600 тыс. тонн у ассоциации картофелеводов, 68 тыс. тонн в стабфондах, 200 тыс. тонн в погребах мелких хозяйств).