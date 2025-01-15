Последнее обновление: 15.01.2025 18:00

Россия и Украина обменялись пленными по формуле 25 на 25

Россия и Украина в результате переговоров провели обмен пленными в формате 25 на 25. Об этом сообщило Минобороны РФ.

"15 января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 25 российских военнослужащих. Взамен переданы 25 военнопленных ВСУ. В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками", - говорится в сообщении.

Обмен состоялся при посредничестве ОАЭ.



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