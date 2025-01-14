Последнее обновление: 14.01.2025 16:12

Эстония выходит из соглашения по безопасности дорожного движения со странами бывшего СССР

Эстония выходит из заключенного более 30 лет назад соглашения о сотрудничестве министерств внутренних дел в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Об этом говорится в заявлении министра внутренних дел балтийской республики Лаури Ляэнеметса.

"В соответствии со статьей 18 соглашения о сотрудничестве, оповещаем, что Министерство внутренних дел Эстонии выходит в указанное время из соглашения", - приводит его текст газета Postimees.

Согласно статье 18 документа, любой участник имеет право выйти из соглашения путем письменного уведомления депозитария - МВД РФ - не позднее шести месяцев до даты предполагаемого выхода.

Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел в сфере обеспечения безопасности дорожного движения было подписано 24 сентября в 1993 году МВД Азербайджана, Армении, Грузии, Кыргызстана, Латвии, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины и Эстонии. Участниками соглашения также являются Беларусь и Казахстан.



<Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование