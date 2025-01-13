Страны Балтии и Северной Европы призвали снизить ценовой порог на российскую нефть

Шесть стран Европейского Союза призвали Европейскую комиссию снизить установленный странами G7 предельный уровень цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. Об этом пишет Reuters.

"Меры, направленные на сокращение доходов от экспорта нефти, имеют решающее значение, поскольку они сокращают единственный важнейший источник доходов России", – говорится в письме Швеции, Дании, Финляндии, Латвии, Литвы и Эстонии в исполнительный орган ЕС.

Сейчас пора еще больше усилить влияние санкций, снизив потолок цен на нефть в странах G7, говорится в заявлении.

По мнению стран-подписантов, глобальный рынок сегодня лучше обеспечен, чем в 2022 году, поэтому снижение лимита вряд ли повлечет за собой "шок предложения".

Отмечается, что Россия настолько зависима от продажи нефти, что у нее "нет альтернативы, кроме как продолжать экспорт даже по значительно более низким ценам".

Страны Большой семерки (G7) установили ценовой порог $60 еще в конце 2022 года. Участники коалиции договаривались регулярно пересматривать ограничения один раз в месяц, чтобы оно было на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, но ни разу это не сделали.

Россия научилась обходить ограничения, используя "теневой флот" танкеров, часто с неизвестными страховщиками или собственниками, для поставки нефти на новые рынки, прежде всего в Азии. Благодаря этому российская нефть продается выше установленного ценового предела в течение большей части года.

В декабре агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники писало, что страны G7 рассматривают возможные способы усиления ценового ограничения на российскую нефть. Есть разные варианты – от полного запрета операций с российской нефтью до снижения ценового предела с текущих $60 до примерно $40 за баррель.