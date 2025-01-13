Армения пока не собираются выходить из ЕАЭС, несмотря на курс на ЕС

Армения пока не собирается выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), несмотря на то что страна взяла курс на вступление в ЕС. Об этом заявил министр экономики Геворк Папоян.

По его словам, Армения пока является членом ЕЭС и вопрос выхода из этого союза "не на повестке дня".

"Процесс вступления в ЕС – это параллельный процесс. Нам нужно не обсуждать эти повестки дня, а повышать устойчивость нашей экономики. Армения должна увеличивать конкурентоспособность нашей продукции вне зависимости от того, будет ли она в ЕЭС или в ЕС", – заявил чиновник, которого цитирует News.am.

"Мы хотим быть независимыми. Это означает быть зависимыми не от одного, а от многих, и при этом создать такие условия, чтобы многие в определенной степени зависели от нас... Не надо ничего менять, нужно сохранить и увеличить объемы товарооборота в рамках ЕЭС, и увеличивать этот показатель с другими", – сказал министр экономики.

Как сообщалось, на прошлой неделе правительство Армении одобрило законопроект о запуске процесса вступления страны в ЕС.

В Москве после того заявили, что вступление Армении в ЕС несовместимо с ее членством в Евразийском экономическом союзе.