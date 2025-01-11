Продажи МАЗ в РФ в 2024 году упали на 10,7%

Минский автомобильный завод (МАЗ) в 2024 году реализовал на российском рынке 5719 новых грузовиков, что на 10,7% меньше по сравнению с 2024 годом (в 2023 году – 6406 машин).

Как сообщается в исследовании “АСМ-холдинг” (РФ), в декабре 2024 года в РФ продано 579 новых грузовиков МАЗ, что на 3,2% больше, чем в том же месяце 2023 года (561 машина).

Продукция Минского автозавода в прошлом месяце заняла 6‑е место в списке самых продаваемых брендов этого сегмента авторынка России. Доля на рынке составила 4,6% (ранее 4,9%).

Пятерка лидеров продаж по итогам 2024 года выглядит следующим образом: КамАЗ (23121), SITRAK (19 376), Shacman (15 545), FAW (11 680), Dongfeng (9990).