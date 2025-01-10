Беларусь поставила в Новосибирск 20 новых трамвайных вагонов

Из Беларуси в Новосибирск поставили 20 новых трамвайных вагонов модели Т701. О прибытии последнего по контракту кузова из Минска сообщил мэр города Максим Кудрявцев в Telegram-канале.

"Завершилась поставка 20 трамвайных вагонов модели Т701 - сегодня ночью из Минска прибыл последний. Совместная работа с нашими белорусскими партнерами по обновлению общественного транспорта Новосибирска продолжится и в 2025 году", - написал Кудрявцев.

Новые кузова используют для обновления трамваев на российско-белорусском предприятии "БКМ Сибирь". Их устанавливают на имеющуюся ходовую часть. Такой подход позволяет провести модернизацию значительно дешевле по сравнению с рыночной ценой - примерно в полтора-два раза. В настоящее время модернизировано и передано "Горэлектротранспорту" 14 трамваев. Восемь из них уже введены в эксплуатацию, а шесть проходят пусконаладочные работы.