Латвия в 2024 году снизила импорт зерна из РФ в 2 раза

Латвия в 2024 году импортировала из России 214,8 тыс. тонн зерна, что в 2 раза меньше, чем в 2023 году (423,73 тыс. тонн). Об этом сообщила Служба госдоходов Латвии.

Стоимость импортированного из России зерна в прошлом году составила €35,59 млн (снижение в 2,5 раза).

В 2024 году из России было поставлено 191,828 тыс. тонн кукурузы (снижение на 34,9%), 9,717 тыс. тонн ржи (снижение в 5,5 раза), 8,744 тыс. тонн пшеницы и смеси пшеницы и ржи (снижение в 8,5 раза), 4,4 тыс. тонн ячменя (увеличился значительно, так как в 2023 году поставлялся в небольшом количестве) и 111 тонн тритикале (снижение в 8,9 раза).

Как поясняет СГД, с 8 марта 2024 года был запрещен ввоз в Латвию фруктов, овощей, зерновых и кормовых продуктов из России и Беларуси для переработки и конечного потребления. В статистику включены данные о зерне, ввезенном в соответствии с таможенной процедурой выпуска в свободное обращение под кодом 42. Это означает, что товары выпущены в свободное обращение со ставкой налога на добавленную стоимость 0% и подлежат поставке получателю в другом государстве Европейского союза.

По данным СГД, транзитом через Латвию из России в 2024 году перевезено 1,877 млн тонн зерна (снижение на 16,3%), в том числе 1,441 млн тонн пшеницы и смеси пшеницы и ржи (снижение на 17,6%), 199,249 тыс. тонн кукурузы (снижение на 36,7%), 220,218 тыс. тонн ячменя (рост в 1,9 раза), 8,708 тыс. тонн ржи (снижение в 6,1 раза), 4,288 тыс. тонн овса (рост в 1,6 раза), 2,615 тыс. тонн тритикале (снижение на 45,7%) и 726 тонн риса (снижение на 31,4%).