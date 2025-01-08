В Дании и Швеции следят за двумя кораблями РФ, которые два дня кружат в одном проливе

Шведы и датчане сейчас наблюдают за двумя российскими кораблями, которые по меньшей мере два дня кружат вокруг небольшого участка в проливе Каттегат в Балтийском море. Об этом сообщил шведский телеканал TV4.

Согласно информации, это российские поисковый корабль и буксир. Пока непонятно, почему российские корабли плавают в проливе.

"Мы знаем об этих кораблях и проинформировали соответствующие органы власти и Датскую морскую администрацию", – заявил Клас Ловен, офицер командного центра шведской береговой охраны.

"Мы следим за их передвижением", – сказал Генрик Нистрём, представитель Вооруженных сил Швеции.

Шведская береговая охрана заявила, что корабли находятся в датских водахТелеканал TV4 сообщил, что корабли были обнаружены на радарах и кружили вокруг небольшого участка в Каттегате как минимум с вечера понедельника.

"Они были там некоторое время. Я не могу точно сказать, как долго", – добавил Ловен, комментируя ситуацию.

В Дании тоже заявили, что знают о кораблях. В частности, их маневры отслеживают в порту Грена.

"Нет никаких признаков того, что корабли зайдут в порт Грена. Но если они попросят, им, конечно, не позволят этого сделать", – сказал каналу DR директор порта Генрик Карстенсен.

В то же время, по его словам, нет ничего необычного в том, что российские – или другие – корабли простаивают в Каттегате, например, в ожидании возобновления контрактов.

Пристальное внимание к российским кораблям обусловлено последними инцидентами в Балтийском море, связанными с повреждением подводных кабелей.

НАТО в конце недели начнет охрану критически важных объектов в Балтийском море силами до десяти кораблей.

В Финском заливе специальный корабль шведских Военно-морских сил HMS Belos нашел и поднял якорь, принадлежавший нефтяному танкеру Eagle S, который подозревают в повреждении подводных кабелей.