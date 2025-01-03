Госстандарт Беларуси забраковал российскую гречку

Госстандарт Беларуси забраковал гречневую крупу "Фермер" производства ООО "Дары полей" (Барнаул, Алтайский край). Информация об этом появилась в реестре опасной продукции.

"В результате испытаний установлено, что показатель "развариваемость быстроразваривающихся ядрицы и продела" составила 29 минут при норме не более 25 минут, из чего следует, что продукции придали внешний вид и отдельные свойства, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается", - говорится в сообщении.

Таким образом, продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", "Пищевая продукция в части ее маркировки", "Крупа гречневая. Технические условия" по качеству и маркировке в части предоставления достоверной информации о наименовании продукта.

Запрет на ввоз и обращение вступит в силу с 11 января.

В декабре 2023 года по этой же причине под запрет ввоза в республику и продажи в стране попала гречневая быстро разваривающаяся крупа ООО "Вега-инжиниринг", тоже производимая в Барнауле.