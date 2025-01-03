Суд обязал «Яндекс» скрыть карты и фотографии российского НПЗ

Суд в Москве впервые обязал «Яндекс» закрыть доступ к картам и фотографиям инфраструктуры одного из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов из-за атак украинских дронов, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

О каком предприятии идет речь, не уточняется.

«Обязать ООО «Яндекс» в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу исключить информационный доступ к инфраструктуре нефтеперерабатывающей компании путем удаления, ретуширования графических изображений составных частей предприятия (цехов, компрессорных станций, площадок с цистернами, иных элементов завода) из поисково-информационной картографической службы «Яндекс Карты», - приводит агентство выдержку из судебного решения.

С «Яндекса» также взыскали госпошлину.

В обосновании требований скрыть данные об НПЗ представитель прокуратуры отметил, что в ходе проверки исполнения законодательства в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) было установлено, что в свободном доступе на «Яндекс Картах» находится вся информация обо всех объектах предприятия, имеющая стратегическое значение.

В документах сказано, что только в 2024 году НПЗ четыре раза подвергался атакам украинских дронов, в результате которых пострадала инфраструктура предприятия, а его сотрудники были ранены.

При этом говорится, что НПЗ «работает в бесперебойном режиме, обеспечивая нужды российской армии и флота в ходе проведения специальной военной операции».

В итоге суд посчитал, что доступ к картам и фото завода «подрывает обороноспособность государства», сообщает ТАСС.