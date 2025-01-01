ЕС был готов прекратить транзит российского газа через Украину с 1 января

Евросоюз готовил свою энергетическую инфраструктуру к вероятному прекращению транзита российского газа через территорию Украины, поэтому его остановка с 1 января 2025 года после окончания контракта между Украиной и Газпромом не повлияет на энергетическую безопасность ЕС. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря Еврокомиссии Анны-Кайсы Итконен в ответ на запрос Укринформа.

«Приостановка поставок газа через Украину с 1 января – это ожидаемая ситуация, и ЕС к ней готов. Европейская комиссия в координации с государствами-членами целенаправленно готовилась к сценарию отсутствия транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года и обеспечения доступности альтернативных источников поставок для государств, которые могут быть затронуты этим», - говорится в сообщении Еврокомиссии.

По словам пресс-секретаря, европейская газовая инфраструктура обладает достаточной гибкостью, чтобы обеспечить поставки газа нероссийского происхождения в страны Центральной и Восточной Европы по альтернативным маршрутам. Эта инфраструктура была значительно укреплена с 2022 года после ввода в эксплуатацию новых мощностей по импорту СПГ.

«За последние несколько лет была усилена вся архитектура безопасности поставок газа в ЕС, включая меры по повышению энергоэффективности и развитию возобновляемых источников», - добавила Анна-Кайса Итконен.

Как сообщалось, 27 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна рассмотрит действия в ответ на приостановку Украиной транзита российского газа с 1 января 2025 года. Одним из вариантов, по его словам, является прекращение поставок электроэнергии, в которой Украина отчаянно нуждается.

В Министерстве энергетики Украины заявили, что прорабатывают варианты получения электроэнергии с других направлений.