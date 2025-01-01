Россия прекратила перекачку газа по территории Украины

Подача российского газа для транзита в Европу через Украину завершилась по истечении транзитного контракта с Киевом. Об этом сообщил Газпром.

"Газпром лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину", - говорится в заявлении.

Украинские транзитные мощности также не были выставлены на аукционы бронирования, как это заведено на европейском газовом рынке.

"С 8:00 МСК подача российского газа для его транспортировки через территорию Украины не осуществляется", - заявила компания.

Украина также подтвердила, что прекратила транзит российского газа.

В частности, Министерство энергетики Украины официально заявило, что транзит российского газа в ЕС, как и планировалось, ранним утром 1 января прекращен.

«В 07:00 в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины. Украина в установленном порядке проинформировала об этом иностранных партнеров», - говорится в заявлении министерства.

"Мы остановили транзит российского газа, это историческое событие. Россия теряет рынки, она будет нести финансовые потери. Европа уже приняла решение о том, чтобы отказаться от российского газа. И европейская инициатива Repower EU предусматривает именно то, что сегодня сделала Украина", - сказал министр Герман Галущенко, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Транзит российского газа по территории Украины осуществлялся по договорам, которые были заключены до полномасштабного нападения России, в конце 2019 года. В эту новогоднюю ночь срок действия договоров истек, и Украина отказалась их продлевать.