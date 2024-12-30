Последнее обновление: 30.12.2024 18:25

РФ и Украина провели обмен пленными в формате 150 на 150

РФ и Украина провели обмен пленными в формате 150 на 150. Об этом сообщило Минобороны РФ.

"В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны РФ, при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Утверждается, что "все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России".



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