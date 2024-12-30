С 1 января изменится порядок предоставления сведений по ввозимым в Беларусь в посылках товарам

С 1 января изменится порядок предоставления сведений для проведения контроля в отношении товаров, ввозимых в посылках в адрес физических лиц с территории государств - членов Евразийского экономического союза.

Как сообщает Государственный таможенный комитет Беларуси, сведения о таких товарах необходимо будет предоставлять исключительно в электронном виде через единую автоматизированную систему учета и хранения данных о перемещении почтовых отправлений РУП "Белпочта". Они должны быть переданы до доставки товаров в места проведения контроля.

"При регистрации поданной информации в системе учета и хранения данных ей присваивается уникальный регистрационный номер, который необходимо предоставить таможенному органу в месте проведения контроля. Информация о порядке функционирования и подключения пользователей к системе учета и хранения данных размещена на корпоративном интернет-портале РУП "Белпочта", - говорится в сообщении ГТК.