Последнее обновление: 30.12.2024 16:36

Израильская авиакомпания El Al приостанавливает полеты в Москву до конца марта

Израильская авиакомпания El Al приостанавливает полеты в Москву до конца марта.

"После проведения комплексной оценки ситуации El Al приостанавливает все свои операции на маршруте Тель-Авив-Москва до конца зимнего расписания", - цитируют заявление авиакомпании израильские СМИ.

В El Al ссылаются также на консультации с властями страны.

Решение принято после катастрофы самолета азербайджанской AZAL, который получил повреждения в российском воздушном пространстве и затем разбился в казахстанском аэропорту Актау. Президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне заявил, что самолет был сбит случайно и Баку ожидает от Москвы официальных извинений.

"К сожалению, первые три дня мы не слышали от России ничего, кроме бредовых версий", - заявил Алиев.



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