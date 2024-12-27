В Норвегии ответили на упреки РФ об отказе помочь тонувшему возле Испании судну

Судно Oslo Carrier под норвежским флагом заявило, что не пришло на помощь российскому сухогрузу "Урса Майор", поскольку в том районе уже началась спасательная операция. Об этом говорится в официальном заявлении морского перевозчика Oslo Bulk, которое является владельцем Oslo Carrier.

Как пояснили в Oslo Bulk, операцией по спасению экипажа "Урса Майор" руководил Морской спасательно-координационный центр в испанской Картахене, который отвечает за проведение подобных операций в этом районе.

Центр приказал капитану Oslo Carrier "не брать на борт экипаж потерпевшего бедствие судна, поскольку их спасательный катер был на пути к месту происшествия", говорится в сообщении.

"Спасательная шлюпка была закреплена рядом с нашим судном до прибытия спасательного катера. Погода была хорошей, никто из членов экипажа не пострадал и им не угрожала опасность", – добавили в Oslo Bulk.

В подтверждение своих слов логистическая компания опубликовала фото шлюпки.

Ранее российские СМИ заявили, что судно под норвежским флагом отказалось взять на борт экипаж с российского судна "Урса Майор", которое затонуло у берегов Испании 23 декабря.

Официально судно "Урса Майор" следовало транзитом из Санкт-Петербурга во Владивосток. Оно отправилось на маршрут 11 декабря и должно было прибыть 22 января.

Но, по мнению OSINT-аналитиков, судно вместе с еще несколькими кораблями было предназначено для эвакуации российских баз в сирийском Тартусе и Хмеймиме.