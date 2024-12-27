Последнее обновление: 27.12.2024 15:23

Казахстанская авиакомпания частично приостановила полеты в РФ

Казахстанская авиакомпания QAZAQ AIR частично приостановила полеты в РФ. Об этом сообщила авиакомпания.

Решение авиаперевозчика обусловлено "соображениями безопасности" и будет действовать минимум до 27 января 2025 года. Речь идет о рейсах по маршруту Астана-Екатеринбург. Полеты в Омск и Новосибирск сохранятся, отмечается в заявлении QAZAQ AIR.

Ранее полеты в РФ на неделю приостановила израильская авиакомпания El Al, связав ограничения "с событиями в воздушном пространстве России".

Утром 25 декабря самолет компании Azerbaijan Airlines разбился в Казахстане после того, как диспетчеры отказали ему в посадке в Грозном и Махачкале. Согласно одной из версий, причиной крушения стала российская ракета класса "земля-воздух", осколки которой могли повредить лайнер во время отражения атаки БПЛА на Грозный.



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