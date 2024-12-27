ЕС усилит санкции против "теневого флота" РФ

В связи с обрывом в Балтийском море подводного кабеля электросвязи Estlink 2 Евросоюз намерен ввести дополнительные ограничительные меры в отношении российского танкерного флота.

"Мы предложим дальнейшие меры, включая санкции, для воздействия на этот флот. В ответ на эти инциденты мы увеличиваем усилия по защите подводных кабелей, включая улучшенный обмен информацией, новые технологии обнаружения, а также возможности подводного ремонта и международное сотрудничество", - говорится в опубликованном в четверг совместном заявлении Европейской комиссии и высокого представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас.

В документе также сказано о приверженности ЕС обеспечению устойчивости и безопасности европейской критически важной инфраструктуры. Авторы заявления сообщают, что "в настоящее время нет риска для безопасности электроснабжения в регионе" и что органы ЕС "работают с финскими властями над текущим расследованием" инцидента, в котором они подозревают судно, названное ими "частью теневого флота России, угрожающего безопасности и окружающей среде".

В минувшую среду финский оператор газотранспортной системы Fingrid объявил о перебоях в электросети Estlink 2 между Финляндией и Эстонией. В тот же день по подозрению в повреждении кабеля Финляндия задержала нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука. Расследование инцидента ведет полиция Финляндии.

В среду также были повреждены три кабеля связи между Эстонией и Финляндией.

В четверг премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил на пресс-конференции в Таллине, что предложит генсеку НАТО Марку Рютте усилить кораблями защиту критически важных подводных объектов инфраструктуры в Балтийском море в связи с данными инцидентами.

"Я свяжусь с генеральным секретарем НАТО, чтобы обсудить усиление или обновление флота для защиты подводной инфраструктуры", - заявил глава эстонского правительства.