Последнее обновление: 26.12.2024 17:36

На базе в сирийском Тартусе нет кораблей РФ, техника ждет эвакуации

По состоянию на 25 декабря на военной базе в сирийском Тартусе нет ни одного российского корабля, военная техника на причалах ожидает эвакуации. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные OSINT-исследователем MT Anderson.

"Спутниковое изображение от 25 декабря 2024 порта Тартус и его якорной стоянки. Причалы все еще пусты, а техника ждет загрузки", – говорится в сообщении.

На спутниковых фото также видны фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Головко", которые находятся в море на расстоянии нескольких километров от берега.

В порт следует большой десантный корабль "Александр Шабалин" Балтийского флота, на который должна быть загружена часть российской техники.



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