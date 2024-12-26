Российский затонувший сухогруз "Урса Майор" перевозил важное оборудование

Российский сухогруз "Урса Майор", затонувший 24 декабря в Средиземном море, ранее активно использовался для военных перевозок.

Как рассказал в эфире национального телемарафона спикер Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук, в момент аварии он перевозил важное оборудование.

"Урса Майор" был частью так называемого "Сирийского экспресса" и поставлял все необходимое для российской военной базы в Тартусе, уточнил Дмитрий Плетенчук.

"Это фактически большой универсальный сухогруз, который мог перевозить всевозможные грузы любого типа. На видео можно увидеть, что он перевозил достаточно дорогостоящее оборудование иностранного производства", – сказал он.

Спикер ВМС отметил, что из-за отсутствия соответствующего оборудования россияне в течение полугода не могли загружать крылатые ракеты "Калибр" в Новороссийске. Это, по его словам, демонстрирует важность перевозимого на корабле оборудования.

Плетенчук добавил, что для россиян это "довольно тяжелая" потеря.

Радиограмма испанской спасательной службы 24 декабря сообщила, что российский сухогруз "Урса Майор", вышедший из Санкт-Петербурга 11 декабря, затонул в западной части Средиземного моря.