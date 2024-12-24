Крупнейшим поставщиком иранского оружия в Россию оказался сын советника аятоллы

Больше четверти поставок оружия из Ирана обеспечивает бизнесмен Хоссейн Шамхани. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ходом сделок, а также представителей властей США, Великобритании и ЕС пишет Bloomberg.

По их информации, Шамхани начал заниматься перевозкой оружия и товаров двойного назначения в 2023 году, используя суда дубайской компании Crios Shipping LLC. В 2024 году два судна этой компании совершили как минимум пять рейсов по Каспийскому морю из Ирана в Астрахань.

Ранее экс-советник по нацбезопасности США Джон Болтон говорил, что Шамхани связан с контрактами на поставку беспилотников для войны в Украине. Из-за санкций Москва оплачивает поставки бартером — нефтью.

Шамхани — сын Али Шамхани, в прошлом министра обороны Ирана, а сейчас советника верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Как ранее выяснил Bloomberg, ему принадлежит сеть компаний, которая занимается экспортом иранской и российской сырой нефти. В 2022 году выручка дочерней компании сети составила около $15 млрд.