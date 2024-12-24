Последнее обновление: 24.12.2024 15:24

В ЕАЭС гармонизируют выдачу спецразрешений на проезд крупногабаритной техники и провоз опасных грузов

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 23 декабря одобрила планы мероприятий для гармонизации отдельных процедур по оформлению и выдаче специальных разрешений на проезд тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств и на перевозку опасных грузов при осуществлении международных автомобильных перевозок по автомобильным дорогам, включенным в перечень евразийских транспортных коридоров и маршрутов.

Как сообщает ЕЭК, мероприятия пройдут по трем основным направлениям. Это определение максимальных сроков выдачи и действия специального разрешения; согласование формы заявления и указываемых в нем сведений, а также сближение требований к их минимизации; автоматизация процедуры подачи заявления на оформление специального разрешения и его получения в электронном виде по местонахождению заявителя.

«Реализация этих мероприятий позволит упростить процесс оформления и получения перевозчиками специальных разрешений, а также устранить ограничение, включенное в Реестр препятствий («Белую книгу»), действующих на внутреннем рынке ЕАЭС», - говорится в сообщении.

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