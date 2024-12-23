Последнее обновление: 23.12.2024 15:43

Импортозамещение может стать темой скорой встречи Лукашенко и Путина

Проработка новых импортозамещающих проектов может стать одной из тем ближайшей встречи Лукашенко с Путиным. Об этом заявил министр промышленности Александр Ефимов, комментируя итоги совещания по развитию машиностроения.

"Мы ведем работу по поиску вариантов реализации следующего этапа инвестиционных проектов, импортозамещающих, интеграционных, реализуемых на территории нашей страны с привлечением капитала из Российской Федерации. Возможно, этот вопрос станет одной из тем обсуждения между главами государств", - сказал чиновник.

По его словам, на прошедшей неделе после встречи в Минпромторге с российским коллегой стороны "проговаривали возможность внесения на рассмотрение глав государств именно этого вопроса".

Что касается темы совещания, то Ефимов отметил, что Беларусь и РФ объединят усилия для развития автомобильных предприятий.

"Мы договариваемся с российскими коллегами, объединяем усилия с целью развития наших автомобильных предприятий. Для этого мы должны унифицировать компонентную базу, комплектующие, которые будем менять на конечных сборочных производствах. Будем пристально заниматься развитием автомобильной тематики", - сказал Ефимов.

Лукашенко сегодня на совещании по вопросам развития машиностроения анонсировал свою скорую встречу с Путиным.



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