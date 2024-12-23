Лукашенко хочет "дотянуть" скоростную трассу Москва-Минск до Бреста

Лукашенко хочет "дотянуть" высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва-Минск до Бреста. Желание было озвучено сегодня на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

"Это рядом, это наш родной город. Наши люди там миллионами за год бывают, очень довольны. Многие на Новый год едут в Москву, чтобы просто сфотографироваться на отдельных локациях. Я это поддерживаю, очень рад и ориентирую <...>, чтобы в этом огромном строительстве скоростных железных дорог мы, может быть, отдали приоритет трассе через Минск на Брест - святое место для русских и белорусов, украинцев, всех народов Советского Союза. Думаю, рано или поздно (а после Эмиратов абсолютно убежден) Европа откроется для нас. Европа не может без России существовать, без нас она существовать не может, поэтому нужны хорошие скоростные дороги. Да и чтобы белорусы могли побыстрее приехать в Москву и наоборот", - добавил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, руководство Беларуси и России будет делать всевозможное для того, чтобы связать две столицы скоростными трассами.

"И Питер бы не потерять нам. Этот треугольник должен работать", - подчеркнул пенсионер.