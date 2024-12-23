Последнее обновление: 23.12.2024 15:43

Мэр Москвы прибыл с визитом в Минск

Мэр Москвы Сергей Собянин прибыл с визитом в Минск.

Запланирована его встреча с Лукашенко, сообщил Telegram-канал "Пул Первого".

По информации пресс-службы правительства Беларуси, переговоры с ним намерен провести и премьер-министр Роман Головченко.

«В прошлом году объемы взаимной торговли составили более $6 млрд., по итогам 10 месяцев текущего года этот уровень уже достигнут», - сказал Роман Головченко, которого приводятся в Telegram-канале правительства.

По словам чиновника, такие темпы необходимо не только сохранить, но и нарастить

В прошлый раз Собянин ездил в Минск в 2016 году.

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