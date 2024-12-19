Последнее обновление: 19.12.2024 18:00

Литва запретила гражданам Беларуси вступать в ряды вооруженных сил

Правительство Литвы запретило людям с белорусским, российским или китайским гражданством вступать в литовские Вооруженные силы и Стрелковый союз страны.

Как сообщает LRT, 19 декабря законодатели Литвы решили, что граждане России, Беларуси и Китая не будут приниматься на профессиональную военную службу, добровольную военную службу или другую добровольную непостоянную военную службу, а также на срочную военную службу.

Если человек, который уже служит в вооруженных силах, получит гражданство этих стран, он будет уволен.

Такое же требование распространяется и на членов Стрелкового союза Литвы.

Недавно министр обороны Литвы и председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны зарегистрировали законопроект, который предусматривает освобождение от службы в литовских вооруженных силах лиц с российским и белорусским гражданством.

В октябре Сейм проголосовал за запрет чиновникам, которые имеют право работать с секретной информацией, ездить в страны, считающиеся недружественными к Литве.



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