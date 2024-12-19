Беларусь и РФ подпишут документ о правилах работы на общем электроэнергетическом рынке

Беларусь и Россия утвердят правила работы на общем электроэнергетическом рынке в развитие заключенного в начале декабря договора о формировании объединенного рынка электроэнергии. Об этом заявил журналистам замминистра энергетики Денис Мороз.

"Следующий документ, который планируется к подписанию на межведомственном уровне, - правила работы на общем электроэнергетическом рынке. Он станет основой формирования условий взаимоотношений между субъектами рынка и объемов торговли", - сказал Денис Мороз, которого цитирует пресс-служба Минэнерго.

По его словам, подписанный 6 декабря в ходе Высшего Госсовета Союзного государства договор о формировании объединенного рынка электроэнергии предполагает "взаимоотношения между государствами на основе равноправия, поэтапного развития энергетического рынка с учетом сложившейся структуры двух энергосистем".

"Заключение договора - вклад в повышение надежности энергосистемы и доступности энергии, он станет основой формирования условий взаимоотношений между субъектами рынка и объемов торговли",- сказал Мороз.

Ранее Минэнерго отмечало, что реализация первого этапа по формированию единого рынка электроэнергии Беларуси и РФ начнется в 2025 году и будет проходить поэтапно с учетом параллельной работы двух энергосистем с их технологическими, организационными особенностями. Функционировать единый рынок будет на основе уже разработанных правил, которые проходят процедуру согласования. Завершить эту процедуру планируют в первой половине 2025 года.