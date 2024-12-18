В Хельсинки задержан летевший в Россию и проданный в Литве самолет

В аэропорту Хельсинки задержали зарегистрированный в Литве частный самолет, который намеревался лететь в Россию, но его рейс вызвал подозрения у финских властей из-за возможного обхода санкций.

Самолет был продан новым владельцам при посредничестве государственного служащего Ритиса Дулинскаса, а перевозил его в Россию другой пилот, у которого уже были связи с российским бизнесом, передает LRT.

4 декабря в аэропорту Хельсинки приземлился частный самолет Beechcraft, прилетевший из Латвии. По данным отдела расследований LRT, посадка в аэропорту не была заранее запланирована, а маршрут рейса оказался необычным – Международный аэропорт Пскова в России. Подозрения вызвали не только направление полета (ведь лететь из Латвии прямо в Псков в два раза быстрее, чем через Хельсинки), но и сам зарегистрированный в Литве самолет.

На 17 декабря самолет все еще оставался в Хельсинки. Финские журналисты подтвердили его задержание. Хотя финские чиновники отказались давать комментарии, они не опровергли факт задержания литовского самолета.