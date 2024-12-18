Крупнейший производитель одежды в России переносит производство в Бангладеш и Вьетнам

Российская компания Gloria Jeans, которая занимается выпуском одежды и обуви, планирует закрыть часть своих производственных площадок в стране. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Отмечается, что в первую очередь под сокращение попадут объекты в Ростовской области. Уже прекратил работу швейный цех в городе Сальск, а работникам предложили вакансии на других фабриках.

Сейчас у компании работают 18 фабрик в разных регионах России, однако в самой Gloria Jeans от комментариев отказались.

Gloria Jeans может переместить производство во Вьетнам, Бангладеш или Узбекистан. В этих странах существует стабильная сырьевая база благодаря выращиванию хлопка, а также развитые производственные мощности. Это решает проблемы с поставками материалов и позволяет снизить расходы, связанные с колебаниями валютных курсов.

Китай, который ранее был основным направлением для пошива одежды российских брендов, теряет свою привлекательность. Как пояснил представитель модной индустрии, затраты на оплату труда в Китае значительно выше, чем в Бангладеш или Узбекистане.

В России же обостряется проблема дефицита квалифицированных кадров в швейной отрасли. Помимо кадрового дефицита, российские производители сталкиваются с низким качеством местных материалов и фурнитуры. Это вынуждает компании закупать продукцию за рубежом. Трудности возникают и с приобретением швейного оборудования из-за проблем с международными платежами из-за санкций.