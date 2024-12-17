Последнее обновление: 17.12.2024 13:57

Пятна мазута обнаружены на побережье Черного моря в Краснодарском крае после ЧП с танкерами

Нефтепродукты обнаружены на побережье Черного моря в Краснодарском крае, пятна мазута растянулись на несколько километров вдоль берега. Об этом во вторник сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

"Сегодня утром при мониторинге береговой полосы обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе", - написал чиновник.

В воскресенье в МЧС РФ сообщили о терпящих бедствие в Керченском проливе двух танкерах - "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". На борту находились 12 и 14 человек соответственно, один человек из экипажа первого танкера погиб. СКР возбудил уголовные дела. Был зафиксирован разлив топлива.



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